Imprensa italiana revela interesse da Inter em Mourinho e Agüero

ROMA - A Inter de Milão está interessada no treinador português José Mourinho, do Real Madrid, e no atacante argentino Sergio 'Kun' Agüero, do Atlético de Madrid, para reforçar o elenco para a próxima temporada, na qual o principal objetivo do presidente Massimo Moratti é vencer a Liga dos Campeões.

As informações foram divulgadas pelo diário esportivo italiano "Corriere dello Sport", que assinala que as alternativas para o banco da Inter se Mourinho decidir permanecer no comando dos merengues são o treinador do Barcelona, Pep Guardiola, e o jovem técnico do Porto, André Villas-Boas.

Quanto aos jogadores pretendidos, o diário afirma que Agüero é "a última tentação" do clube "nerazzurro", embora reconheça que há outras grandes equipes interessadas no argentino, como Real Madrid, Chelsea e "sobretudo Manchester United".

Por isso, o "Corriere dello Sport" insiste que "não deve ser descartada" a possibilidade de a equipe contratar o chileno Alexis Sánchez, da Udinese, indicando ainda que um dos atacantes preferidos de Moratti continua a ser o argentino Carlos Tévez, do Manchester Ciry, cujo valor oscila entre 40 e 45 milhões de euros.Para o meio-campo, a Inter mira o espanhol Cesc Fábregas, embora os 50 milhões de euros pedidos pelo Arsenal forcem a equipe a buscar alternativas.

Entre elas, o turco Nouri Sahin, do Borussia Dortmund, o eslovaco Juraj Kucka, do Geneo, e o italiano Andrea Poli, da Sampdoria.

Para obter o dinheiro necessário para essas contratações, o diário italiano assinala que a Inter precisaria vender algum de seus principais jogadores, lembrando que o holandês Wesley Sneijder é um dos mais valorizados no mercado internacional.