Improvisado, Inter recebe a Portuguesa no Beira-Rio O Internacional recebe a Portuguesa neste domingo, às 17 horas, no estádio Beira-Rio, em partida válida pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O time colorado entra em campo desfalcado, já que está sem Fabrício, suspenso, e Kleber, lesionado.