Incêndio atinge cabine de rádio da Arena Castelão, em Fortaleza

Uma cabine de transmissão de rádio da Arena Castelão, em Fortaleza, foi atingida pelas chamas na manhã deste sábado, 30. A causa do incêndio está sendo investigada pelas autoridades. Não há registro de feridos. Equipes do Corpo de Bombeiros do Ceará estão no local neste momento e tentam controlar as chamas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma nuvem de fumaça preta saindo da parte interna do estádio. Os bombeiros foram acionados depois que o incêndio foi relatado à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também está no local.

Funcionários que estavam no local teriam tentado apagar o fogo, mas o sistema de combate a incêndios não teria funcionado e, aparentemente, não havia água nas mangueiras. Com isso, usaram os extintores disponíveis. O incêndio teria começado após um curto-circuito. A Arena Castelão irá divulgar um comunicado sobre o caso.

Utilizada frequentemente por Ceará e Fortaleza, a Arena Castelão receberia neste domingo, às 19h, o duelo entre o time alvinegro e o Athletico Paranaense, válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, está agendada para este sábado a primeira partida da final da Série D do Campeonato Brasileiro entre Floresta e Mirassol, às 16 horas. Ainda há informações sobre uma possível mudança de local dos dois jogos.

A Arena Castelão é o principal palco de eventos esportivos e culturais do Ceará e foi um dos 12 estádios da Copa do Mundo de 2014. Além de partidas de futebol, o local é palco de shows de grandes artistas internacionais, e já recebeu nomes como Beyoncé, Paul McCartney, Elton John e a banda Iron Maiden.

CONFIRA IMAGENS DO INCÊNDIO NA ARENA CASTELÃO Leia a matéria completa no link: https://t.co/f3gQa8cLpH pic.twitter.com/GX38MgaZ5u — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) January 30, 2021

