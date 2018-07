Incêndio atinge sede da Federação Nigeriana de Futebol em Abuja

A Federação Nigeriana de Futebol (NFF, na sigla em inglês) confirmou que um incêndio danificou parte de sua sede nesta quarta-feira. A entidade revelou que o incidente aconteceu pela manhã no prédio que possui na capital do país, Abuja, e culpou um problema elétrico pelo ocorrido.

A NFF também disse que o incêndio, ocasionado pela pane elétrica no segundo andar do edifício, atingiu o gabinete do secretário-geral da federação e uma sala de informática, mas assegurou que nenhuma pessoa ficou ferida.

O fato de ver parte da sua sede ser danificada por um incêndio é mais uma decepção amargada pelo futebol nigeriano, que no mês passado chegou a ser suspenso pela Fifa de todas as competições internacionais e também ficou proibido de disputar amistosos com suas seleções por causa da interferência do governo na administração da NFF.

Para evitar nova punição da Fifa, a NFF anunciou na última segunda-feira a restituição de Aminu Maigari ao cargo de presidente. Ele e membros do seu comitê executivo haviam sido retirados do poder durante a última Copa do Mundo pelo governo local. Na ocasião, as autoridades do país tomaram a decisão após a entidade não conseguir resolver um problema relativo ao pagamento dos prêmios aos jogadores durante o Mundial. Em campo, a equipe nacional foi eliminada do torneio realizado no Brasil após derrota por 2 a 0 para a França, nas oitavas de final.

Ao assegurar a volta de Maigari ao cargo, a NFF conseguiu fazer com que a Fifa anulasse a suspensão que foi aplicada à Nigéria em 9 de julho passado. Segundo a entidade africana, o dirigente voltou a trabalhar normalmente no seu cargo na última segunda-feira.