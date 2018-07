Incêndio em time de futebol israelense está ligado a racismo, diz polícia Um incêndio criminoso suspeito danificou a sede do clube Beitar Jersualém, da primeira divisão do futebol de Israel, um dia depois de quatro fãs terem sido acusados ??em um tribunal por ligações com incitamento racista contra a contratação de jogadores muçulmanos pela equipe, disse a polícia.