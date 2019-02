Incêndio no CT do Flamengo deixa mortos e feridos

Um incêndio deixou 10 mortos e três pessoas feridas no Centro de Treinamento do Flamengo, em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio, na madrugada de quinta para sexta-feira, 8. Segundo os bombeiros, dez pessoas morreram e outras três foram levadas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

Os bombeiros foram acionados às 5h17 da manhã. Entre os feridos, há um em estado grave. Os Bombeiros confirmaram que o local em que houve o acidente ficava o alojamento para os garotos das categorias de base do clube.

Por volta das 7h, as chamadas foram controladas, mas ainda não há informações sobre quem são os mortos e a situação de todos os feridos. Imagens aéreas divulgadas pela TV Globo mostraram uma parte da área do CT completamente distruída por chamas.

(mais informações em instantes)