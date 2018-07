Incidentes no Morumbi prejudicaram futebol sul-americano, diz Conmebol

ASSUNÇÃO - O porta-voz da Conmebol, Néstor Benítez, lamentou nesta sexta-feira a confusão em que se transformou o jogo de volta da final da Copa Sul-Americana na última quarta-feira, entre São Paulo e Tigre, no Morumbi, e disse que os incidentes mancharam a imagem do futebol do continente.

"A Conmebol está investigando adequadamente este caso, que tanto prejuízo causou ao futebol sul-americano", disse Benítez à Agência Efe.

A confederação determinou nesta sexta-feira a abertura de uma investigação e anunciou que está empenhada em reunir todos os relatórios das autoridades da partida e das equipes envolvidas, assim como os elementos dos fatos ocorridos.

"A Conmebol deve ter prudência para tentar reunir todos os elementos de julgamento sobre este grave ocorrido", acrescentou o porta-voz.

Benítez lembrou que no próximo dia 20 acontecerá uma reunião do Comitê Executivo da entidade em Luque, perto de Assunção, onde fica a sede da confederação, na qual espera que o assunto seja analisado