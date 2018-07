Incomodado com situação do Flu, Robinho prega trabalho: 'Só nós podemos reverter'

Em queda no Campeonato Brasileiro, o Fluminense não vence a quatro partidas e já vê a zona de rebaixamento se aproximar perigosamente. A três pontos da degola, o time carioca luta para se reerguer na competição. O atacante Robinho admitiu nesta terça-feira o incômodo com a situação, mas afirmou que o elenco tricolor tem capacidade para se reerguer.

"Todos sabemos que a situação do time não está boa no momento, mas todos estão com o mesmo pensamento: temos que trabalhar, temos que focar para tirar o Fluminense dessa situação. Temos consciência de que só nós podemos reverter isso e vamos continuar trabalhando para as vitórias voltarem", declarou.

Contratado em agosto, Robinho ainda busca espaço no elenco e, em meio aos muitos problemas por lesão do elenco na temporada, confia que receberá mais oportunidades. No momento, porém, sua maior preocupação é ajudar a equipe a retomar o caminho das vitórias, para, quem sabe, pensar até em uma vaga na Libertadores.

"Quanto mais afastado da zona de rebaixamento, mais próximo da zona de classificação para a Libertadores. Nós temos plena consciência de que temos que continuar trabalhando focados. Quando as vitórias voltarem, vamos nos aproximar da parte de cima", considerou.

No domingo, o duelo será diante do terceiro colocado Grêmio fora de casa, e o atacante previu dificuldade. "Sabemos que o time do Grêmio está bem entrosado, vivendo um momento bom. Vamos jogar fora de casa, temos que ter inteligência e fazer de tudo para conquistar os três pontos."