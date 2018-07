Incomodado, Mano minimiza reencontro com Flamengo

SÃO PAULO - Mano Menezes reencontra o Flamengo neste domingo. Mas falar sobre o clube o deixa constrangido e visivelmente incomodado. Ele tenta minimizar o duelo do Corinthians com seus ex-comandados, mas não consegue disfarçar que sua passagem pela Gávea ainda mexe com ele.

"É só um jogo, que não é normal por reunir duas grandes equipes, com as duas maiores torcidas do País", afirma, sem se estender sobre a conturbada saída do clube após apenas três meses.

O técnico corintiano tenta falar de suas mexidas no time, da importância da despedida do Pacaembu, mas acaba voltando ao assunto Flamengo. Ele, porém, não evita as respostas. Prefere, contudo, as respostas secas.

Como avalia sua curta passagem pelo Flamengo? "Curta", limita-se a dizer. Ele faz caretas, aperta as mãos, mostra nervosismo e novamente os cariocas estão em seu caminho. "É corriqueiro no futebol você enfrentar ex-clubes. E com muita frequência, ainda maior na vida dos técnicos. Temos de se acostumar com esse tipo de situação."

A única resposta que parece não mexer com ele é quando tem de falar do ex-auxiliar e agora rival no campo Jayme de Almeida. "Uma pessoa muito tranquila, muita capaz, com histórico como jogador bastante grande, que conhece o Flamengo como poucos. Conhece muito da casa e com isso tem boa vantagem (para armar o time)."

Flamengo à parte, Mano confirmou Guerrero entre os titulares e que vai dar uma sequência de jogos maior ao centroavante. Ele lamentou a ausência de Renato Augusto, fora também do jogo contra o nacional, quarta-feira, pela Copa do Brasil, e que levará a dúvida entre Luciano e Petros até momentos antes do jogo.