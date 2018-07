Incompleta, Arena Corinthians recebe clássico de risco

Ainda com algumas obras a fazer, a Arena Corinthians recebe neste domingo, às 16h, o seu primeiro clássico. Corinthians e Palmeiras se enfrentam pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro, e as atenções não estarão voltadas apenas para o gramado. A partida é considerada de alto risco pela Polícia Militar. A possibilidade de confrontos entre torcedores dentro e fora do estádio colocou as forças de segurança em estado de alerta máximo. Só a PM destacou 500 homens para trabalhar no clássico. Em outros jogos, o efetivo não passa de 300 policiais.

Para chegar ao estádio, os palmeirenses terão de enfrentar uma pequena maratona. Sairão da estação Barra Funda às 11h30 com destino à Luz, onde embarcarão num trem exclusivo que seguirá direto para a estação Dom Bosco, a quatro quilômetros da Arena Corinthians. E farão esse percurso final a pé, escoltados por policiais.

A torcida do Palmeiras ocupará parte do setor sul do estádio, atrás de um dos gols, e, desde as catracas do portão de entrada, ficará isolada por placas de metal para evitar até o contato visual com os corintianos. As divisórias são provisórias e foram colocadas na semana passada porque durante os jogos da Copa do Mundo não havia separação entre os torcedores.

A previsão do Corinthians é de que as estruturas fixas sejam instaladas em até 90 dias. "O projeto original prevê divisórias de vidro inquebrável e laminado, cravadas no chão. Todo o material é importado. É um vidro ultrarresistente, antivandalismo, antivento, antitempestade e até antiguindaste, porque é o mesmo tipo de material usado na fachada, que no ano passado, quando o guindaste caiu, suportou o peso da peça", explica o arquiteto da Arena Corinthians, Aníbal Coutinho.

Além das divisórias fixas, também deverão ser instaladas barreiras móveis no setor sul. “Elas serão metálicas, mas com um material que permita transparência e que não seja completamente rígido para evitar esmagamento. Essas divisórias móveis permitirão que o espaço destinado aos visitantes seja ampliado ou diminuído de acordo com o adversário, porque o Corinthians enfrentará desde um time pequeno no Campeonato Paulista até um time maior no Campeonato Brasileiro, como é o caso do Palmeiras”, disse Coutinho.

AVISO

Como o estádio não tem alambrado, o Corinthians decidiu reforçar o número de seguranças particulares para tentar diminuir o risco de invasão ao gramado. Para a partida de hoje, foram contratados 80 homens. Eles deverão ficar cerca de quatro metros distantes uns dos outros ao redor de todo o campo.

O gerente de arrecadação do Corinthians, Lúcio Blanco, avisou que eventuais prejuízos no setor ocupado pela torcida do Palmeiras serão cobrados da diretoria do rival.

"Se houver depredação da minha casa, o visitante é quem paga a conta."

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X PALMEIRAS

CORINTHIANS - Cássio, Fagner, Cleber, Gil, Fábio Santos; Ralf, Elias, Petros e Renato Augusto; Romero e Guerrero. Técnico: Mano Menezes.

PALMEIRAS - Fábio, Wendel, Tobio, Wellington e Marcelo Oliveira; Renato, Wesley e Felipe Menezes; Mouche, Henrique e Leandro. Técnico: Ricardo Gareca.

Juiz: Sandro Meira Ricci (PE).

Local: Arena Corinthians, em São Paulo.

Horário: 16h.

Na TV: Globo e Band.