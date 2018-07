Incompleto, Barcelona goleia Helsinki em amistoso na Finlândia

Ainda sem os seus principais jogadores, como Lionel Messi, Xavi Hernández e Neymar, o Barcelona não encontrou qualquer dificuldade para aplicar uma goleada em mais um jogo de preparação para a temporada 2014/2015 do futebol europeu. Neste sábado, o time catalão goleou o Helsinki por 6 a 0, em amistoso disputado na Finlândia.

Antes do início do duelo, o ex-jogador Jari Litmanen, que defendeu os dois clubes, foi homenageado ao receber uma camisa do Barcelona, além de ser cumprimentado pelos jogadores das duas equipes. Depois, o que se viu foi um massacre do Barcelona, que abriu 4 a 0 nos 24 minutos iniciais.

Munir El Haddadi, promessa do Barcelona B, marcou aos cinco e aos 17 minutos, o meia Sergi Roberto fez o seu gol aos nove e o zagueiro Gerard Piqué ampliou aos 24. No segundo tempo, o zagueiro Marc Bartra, aos quatro, e Sandro Ramirez, do Barcelona B, aos 37 minutos, definiram a goleada por 6 a 0.

Assim, o Barcelona se recuperou da derrota para o Napoli por 1 a 0 na última quarta-feira e aplicou a sua primeira goleada nos amistosos da pré-temporada - antes, havia vencido o Recreativo por 1 a 0 e empatado por 1 a 1 com o Nice.

O time volta a entrar em campo no dia 18, quando recebe, no Camp Nou o León pelo Troféu Joan Gamper, em partida que pode marcar a volta de Neymar ao futebol. Depois, em 24 de agosto, o Barcelona abre a sua participação no Campeonato Espanhol diante do Elche, também em casa.

OUTROS AMISTOSOS

Também neste sábado, o Paderborn, recém-promovido à primeira divisão alemã, derrotou o Everton por 3 a 1. Hoffenheim e Genoa empataram por 1 a 1, Augsburg e Crystal Palace não saíram do 0 a 0, o Borussia Mönchengladbach perdeu por 3 a 1 para o Athletic Bilbao, o Villarreal bateu o Swansea por 3 a 0 e o West Ham superou a Sampdoria por 3 a 2.