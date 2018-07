Incontestável, Julio César é recebido com aplauso pela seleção

Julio César chegou à seleção brasileira, nesta terça-feira, sob os aplausos de seus próprios companheiros, um reflexo da importância e do respeito conquistados pelo camisa 1 dentro do time.

Se no passado a posição de goleiro era motivo de preocupação, Julio César é hoje um dos pilares da equipe, titular em todos os jogos das eliminatórias e responsável diretamente pelos títulos conquistados pelo Brasil nos últimos três anos e meio.

Além da qualidade técnica, o jogador da Inter de Milão se encaixou perfeitamente nos planos do técnico de Dunga. Mesmo liberado pela comissão técnica para se apresentar diretamente no África do Sul, após o título da Liga dos Campeões conquistado no sábado com o time italiano, ele optou por vir a Curitiba se reunir com a seleção.

"O Julio é um jogador que é muito respeitado aqui dentro da seleção, é um jogador que por onde passou conquistou títulos, e não foi diferente agora na Inter de Milão", disse a jornalistas o lateral-esquerdo Gilberto, em entrevista coletiva no centro de treinamento do Atlético-PR.

"Todos nós gostamos muito do Julio. Tudo que está acontecendo de bom com ele é bom para a gente. Esse título com certeza também nos serve de motivação", acrescentou Gilberto.

Pênaltis. Terceiro goleiro do Brasil na Copa do Mundo da Alemanha, Julio César, de 30 anos, não foi a primeira opção de Dunga para o gol brasileiro, mas assumiu o posto no começo de 2007 e fez valer a escolha do treinador com defesas milagrosas que salvaram a seleção em diversas ocasiões.

A partida contra o Uruguai nas eliminatórias, mais do que em qualquer outra, sublinhou a importância do goleiro. O time da casa dominou o primeiro tempo, mas ainda assim o Brasil foi para o intervalo vencendo por 2 x 0 graças às defesas dele.

Ele também foi um dos melhores em campo contra o Equador na altitude de Quito, quando a seleção conseguiu um empate de 1 x 1 em mais um jogo de domínio adversário na maior parte do tempo.

Revelado pelo Flamengo, onde cometeu algumas falhas que marcaram sua passagem pelo clube, ele estabeleceu-se rapidamente como titular da Inter após chegar ao clube em 2005, desbancando o ídolo local Francesco Toldo.

Um de seus pontos fortes é a defesa de pênaltis. Na Copa América de 2004, quando jogou no lugar de Dida, ele brilhou nas vitórias da seleção contra o Uruguai, na semifinal, e contra a Argentina na decisão do título.

Reservas. Além de Julio César, seu reserva imediato Gomes é outro nome bastante respeitado no futebol europeu. Titular do Tottenham Hotspur, o goleiro de 29 anos evoluiu bastante desde que deixou o Cruzeiro, em 2004, e foi um dos heróis da classificação do time inglês para a próxima Liga dos Campeões.

Gomes ocupou o posto de titular da seleção no início do trabalho de Dunga como treinador, em 2006, mas estava afastado das últimas convocações antes do Mundial, o que levou o técnico de seu clube a fazer um apelo público pela convocação do goleiro.

Já o terceiro goleiro da equipe, Doni, está entre os nomes mais contestados do time, especialmente por estar na reserva da Roma, que tem o também brasileiro Julio Sérgio como titular.