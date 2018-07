Indefinição de Rodrigo Caio irrita conselheiros do São Paulo

Alguns conselheiros do São Paulo estão perdendo a paciência com a indefinição do zagueiro Rodrigo Caio sobre sua permanência ou não no clube. Visto como a 'bola da vez' para uma possível saída na janela de transferência que se fecha nesta quinta, o jogador já disse publicamente que sua vontade é ficar, mas mantém discrição sobre negociações em andamento.

Em entrevista ao Terceiro Tempo, o zagueiro cravou: "Não há nenhuma possibilidade de que eu deixe o São Paulo neste momento". Dias antes, porém, a transferência para o futebol europeu era vista como certa. Em junho, o jogador chegou a ser sondado pelo Zenit, da Rússia, mas a negociação acabou não dando certo. Agora, o zagueiro vem despertando o interesse do Roma e do Napoli, da Itália, e do Ajax, da Holanda.

A comissão técnica do São Paulo nega ter conhecimento de uma possível transferência, mas reconheceu que se algum time pagar a multa rescisória do atleta - de 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 67 milhões) , a decisão de sair caberá ao zagueiro. “Se depositar a multa, tiver acerto com o atleta, não tem como interferir", reconheceu Dorival Junior.

Pode pesar na decisão de Rodrigo Caio a busca por uma vaga na seleção para a Copa do Mundo de 2018 - seu principal objetivo pessoal. Atualmente, o atleta está concentrado com a seleção brasileira em Porto Alegre para o jogo contra o Equador, na noite desta quinta.