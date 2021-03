Indefinição em São Paulo faz Palmeiras indicar Brasília como a sede da final da Recopa

O Palmeiras indicou à Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) que pretende mandar a final da Recopa Sul-Americana no estádio Mané Garrincha, em Brasília, no dia 14 de abril. O cenário de indefinição no Estado de São Paulo sobre a realização de atividades esportivas coletivas e a necessidade de cumprir um prazo para escolher o local da partida levaram o clube a encaminhar à entidade o plano de realizar o jogo contra o o Defensa Y Justicia na capital federal.

A Conmebol exige que os times indiquem o estádio da partida com 15 dias de antecedência. Diante do cenário de São Paulo estar na fase emergencial de combate à covid-19, o Palmeiras indicou Brasília. A cidade foi a escolhida por uma questão logística, já que poucos dias antes de enfrentar o Defensa Y Justicia, da Argentina, a delegação já precisa estar na capital para enfrentar o Flamengo, pela Supercopa do Brasil. Por decisão do governo paulista, o Estado não pode receber jogos de futebol até o dia 11.

O calendário do Palmeiras prevê um jogo do time contra o Defensa Y Justicia no dia 7, na Argentina, pela ida da Supercopa. No dia 11 será a vez de encarar o Flamengo, em Brasília. Logo depois, está marcado para o dia 14 um compromisso diante do time argentino. Nesse contexto, o clube avaliou que a melhor solução seria continuar na capital federal por uma questão logística.

A permanência em Brasília facilita ao Palmeiras em diminuir o desgaste e se fixar em um mesmo local, sem a necessidade de trocar de local de treino o de hospedagem. A equipe tem treinado normalmente na Academia de Futebol enquanto aguarda principalmente a definição sobre o que será feito com o calendário do Campeonato Paulista. Por causa da pandemia, os jogos da competição estão suspensos.

As decisões marcadas em Brasília são as primeiras chances de título para o Palmeiras na temporada 2021. Por ter sido campeão da Libertadores, a equipe tem o direito de enfrentar o Defensa Y Justicia, que foi o campeão da Copa Sul-Americana. Como o clube alviverde foi o campeão da Copa do Brasil, encara o Flamengo, vencedor da última edição do Campeonato Brasileiro.