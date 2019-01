Indefinição sobre futuro de Luan e Elias preocupa Levir Culpi no Atlético-MG

O volante Elias e o atacante Luan atuaram na goleada do Atlético-MG por 5 a 0 sobre o Boa, no último domingo, em Belo Horizonte, na estreia do Campeonato Mineiro, mas o assédio de vários clubes e a indefinição sobre o futuro dos jogadores deixam preocupado o técnico Levir Culpi.

"Já conversei com o Luan. Quem cuida da empresa dele é ele. Eu falo para os jogadores que eles administram a carreira deles. Ele é que sabe o que é bom para ele. E tem de tomar uma decisão. Está meio chatinho já. Vai, não vai, vem, não vai, vem um de lá pra cá, não sei como funciona", diz o treinador, referindo-se ao jogador, autor de três assistências na goleada.

Para Levir Culpi, o atacante, integrante do elenco do Atlético-MG desde 2013 e que tem proposta do Corinthians, é peça fundamental e decisiva para a equipe. "Tomara que resolvam o mais rápido possível. A gente gostaria de contar com ele, sem dúvida. É um cara legal, decisivo como foi hoje (domingo). Vamos torcer para que isso se solucione rapidamente porque fica muita insegurança."

A situação de Elias também preocupa o treinador atleticano. Ele chegou a negociar com o Internacional nesta janela de transferências. "Todo mundo quer o Elias. O Elias tem contrato de um ano com o Atlético. Os caras só querem o Elias", afirma Levir Culpi.

"É uma situação que os caras têm de resolver financeiramente, através do presidente. É uma discussão muito grande, perder um jogador de alto nível também. Só porque eles querem o Elias, eles levam o Elias, como assim, se o Elias tem compromisso com o Atlético?" De acordo com o treinador, a saída do jogador de 33 anos pode causar um problema tático na equipe neste começo de temporada.