Indefinição sobre futuro tira Daniel Alves da seleção e jogador corre risco de não ir à Copa

A rescisão de contrato com o São Paulo e a indefinição acerca de seu futuro fizeram o lateral-direito Daniel Alves ficar de fora da lista de convocados da seleção para os jogos diante de Venezuela, Colômbia e Uruguai. Ao não ser incluído na lista divulgada nesta sexta-feira, o jogador recebeu um recado claro da comissão técnica: para seguir com chances de disputar a próxima Copa do Mundo, será preciso que ele defina logo — e bem — o seu futuro.

"Na última convocação, eu e o Fabio (Mahseredjian, preparador físico da seleção) conversamos com ele (Dani Alves) particularmente, e colocamos todos os aspectos que remetem à seleção brasileira. E eu tive um contato com o Dani por mensagem - não vou dizer o que é, porque não me sinto no direito -, mas é sim uma torcida para que ele encontre seu melhor caminho", disse Tite nesta sexta-feira.

Leia Também Com 'ingleses', Tite convoca 25 jogadores para a rodada tripla das Eliminatórias

Daniel Alves rompeu com o São Paulo e tem até esta sexta para fechar com algum clube do País caso queira seguir jogando por aqui este ano. Se não se acertar com nenhuma equipe brasileira, só poderá seguir em atividade na temporada no exterior, e em mercados restritos. Assim, corre o risco de só retomar o futebol em janeiro.

Sem a definição, Tite decidiu deixar de fora um dos jogadores que mais vezes ele chamou desde que assumiu a seleção, há cinco anos. E foi claro: a briga pela lateral direita vai ser igual para todo mundo.

"Eu falo pela comissão técnica: nós ficamos torcendo para que essa situação seja conduzida o melhor possível. Que ele tenha luz, que ele encontre seu caminho. (Mas) ele vai competir juntamente com o Danilo, juntamente com o Emerson, juntamente com o Gabriel Menino, juntamente com o Fagner, juntamente com o Vanderson, do Grêmio... Uma série de atletas importantes que estão brigando pelo seu espaço", afirmou o técnico.