Indefinido, Cruzeiro é relacionado para Libertadores com Dagoberto

BELO HORIZONTE - Sem revelar a escalação do Cruzeiro, o técnico Marcelo Oliveira divulgou nesta terça-feira a lista de jogadores relacionados para o duelo com o San Lorenzo, quarta-feira, no Mineirão, pelas quartas de final da Copa Libertadores, com 19 nomes, incluindo o atacante Dagoberto.

No último fim de semana, Dagoberto ficou fora clássico com o Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro, em razão de dores musculares na coxa. Incluído na lista de relacionados, ele pode ganhar uma vaga no ataque, no lugar de Willian, mas Marcelo preferiu não confirmar a escalação do time.

Se Dagoberto está relacionado, Borges, ainda em recuperação de lesão na panturrilha, está fora do duelo com o San Lorenzo. De qualquer forma, ele vinha sendo reserva do ataque cruzeirense, pois Julio Baptista está sendo utilizado na função de centroavante, mas pode perder a vaga no time para o boliviano Marcelo Moreno.

Além de Borges, outro desfalque do Cruzeiro para o duelo com o San Lorenzo será o lateral-direito Mayke, com uma entorse no tornozelo direito. Assim, o titular Ceará é o único jogador da posição disponível para o confronto. Derrotado por 1 a 0 na Argentina, o Cruzeiro precisa de uma vitória por dois gols de diferença no Mineirão para se classificar às semifinais da Libertadores.

RELACIONADOS

Goleiros: Elisson e Fábio.

Lateral-direito: Ceará.

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Dedé e Léo.

Laterais-esquerdos: Egídio e Samudio.

Volantes: Henrique, Lucas Silva e Nilton.

Meias: Alisson, Everton Ribeiro, Júlio Baptista, Marlone e Ricardo Goulart.

Atacantes: Dagoberto, Marcelo Moreno e Willian.