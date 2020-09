Indefinido, São Paulo terá de recuperar pontos perdidos na visita à LDU em Quito

Os dois pontos desperdiçados pelo São Paulo diante do River Plate, na última quinta-feira, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela Copa Libertadores, estão tirando o sono do técnico Fernando Diniz. O tropeço em casa mexeu com as contas no clube, que agora terá de recuperá-los na visita diante da líder do Grupo 4, a LDU, na altitude de Quito.

Neste sábado, Fernando Diniz comandou um forte trabalho no CT da Barra Funda, em São Paulo. Orientou bastante como o time deve se portar na altitude de 2.850 metros acima do nível do mar. Treinou posicionamento defensivo e também como atacar sem se desgastar muito no ar rarefeito. Mas não definiu ainda qual time ou esquema tático escalar.

A humilhante derrota do Flamengo para o Independiente del Valle por 5 a 0, em Quito, serviu de alerta. O jogo aconteceu no estádio Rodrigo Paz Delgado, o Casablanca, mesmo local do duelo contra a LDU nesta terça-feira. Brasileiros sofrem jogando acima do nível do mar.

O problema de Fernando Diniz está justamente do meio para a frente. O meia Daniel Alves ainda se recupera de fratura no braço e o atacante Luciano está suspenso. Ele não sabe se aposta na experiência do volante Hernanes e do lateral-direito espanhol Juanfran diante de um rival perigoso na altitude ou na correria da molecada, casos dos atacantes Brenner e Paulinho Boia.

Com quatro pontos, mas na terceira posição da chave, o São Paulo precisa de uma vitória para recuperar a chance de precisar somente de um triunfo diante do Binacional, na rodada final - após o jogo em Quito, ainda joga na Argentina diante do River Plate, favorito à liderança da chave por jogar duas em casa.