Independente e Oeste tropeçam e garantem título da Ferroviária na Série A2

Para chegar ao título, a Ferroviária contou com a derrota do Independente para a Matonense, por 3 a 2, e o empate do Oeste com o Monte Azul, por 1 a 1. O time de Limeira ficou com 33 pontos, em terceiro lugar, seguido pelo Água Santa, com 32, fechando o G4 - zona de acesso.

Faltando ainda seis pontos para serem disputados, o time de Araraquara, que soma 40 pontos, só pode ser alcançado pelo Oeste, que tem 34 pontos, porém, mesmo que vença as duas últimas partidas e a líder perca os dois últimos confrontos, o título fica com a Ferroviária pelo número de vitórias superior: 13 contra 10 neste momento.