Independiente admite interesse em contratar Barcos

"Os nomes que estão falando (de reforços) são reais. Nós gostamos do Barcos e temos alguma possibilidade de trazê-lo com o rebaixamento do Palmeiras. Mas também sabemos que ele ganha muitíssimo bem lá. Boghossian (do Salzburgo, da Áustria) também nos interessa, assim como o chileno Vargas, do Napoli", disse o auxiliar, em entrevista ao programa de rádio argentino Paladar Rojo.

Borrelli, auxiliar de Américo Gallego, admite que o desejo não deve ser fácil. A multa rescisória do atacante é de 15 milhões de euros (cerca de R$ 40 milhões). Entretanto, o fato do atacante admitir que poderia deixar o clube caso o time fosse rebaixado, faz com que os argentinos tenham uma ponta de esperança, mas a Fiorentina também tem interesse no jogador e teria vantagem na disputa financeira.

Apesar de toda especulação, o presidente Arnaldo Tirone garante que não vai negociar o atacante e conta com ele para a disputa da Copa Libertadores.