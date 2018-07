Independiente bate LDU e decide título com o Goiás

O Independiente será o adversário do Goiás na decisão da Copa Sul-Americana. O time argentino venceu a LDU por 2 a 1, na noite desta quinta-feira, em Avellaneda, na Grande Buenos Aires.

Com isso, o Independiente reverteu a vantagem que era dos equatorianos, vencedores do primeiro confronto, semana passada, em Quito, por 3 a 2. Os argentinos avançaram à final por terem marcado maior número de gols fora de casa.

Empurrado pela torcida que lotou o Estádio de Avellaneda, o Independiente abriu o placar aos 26 minutos de jogo. Após cobrança de escanteio, o ataque argentino fez linha de passes de cabeça na área e a bola sobrou quase em cima da linha para Barra só empurrar para o gol.

A LDU, atual campeã da Sul-Americana, empatou nos acréscimos da primeira etapa. Salgueiro recebeu de Barcos na entrada da área e chutou forte, no canto esquerdo.

O segundo e decisivo gol dos mandantes veio logo aos 35 segundos do segundo tempo. O volante Urrutia, ex-Fluminense, errou passe na entrada da área da LDU e Fredes ficou frente à frente com o goleiro Ceballos para tocar no canto.

Maior campeão da história da Copa Libertadores, com sete títulos, o Independiente tenta acabar com um período de estiagem de títulos. A última vez que levantou uma taça foi em 2002, quando conquistou o Campeonato Argentino. Sua última conquista internacional aconteceu em 1995, na Supercopa da Libertadores, diante do Flamengo.

O primeiro jogo da decisão da Sul-Americana será disputado na próxima quarta-feira, no Estádio Serra Dourada. A volta será na semana seguinte, em Avellaneda. O Goiás buscará o primeiro título internacional de sua história.