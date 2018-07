Independiente comemora consagração com título da Copa Sul-Americana

A conquista da Copa Sul-Americana foi muito comemorada pelo Independiente, que encerrou um jejum de 15 anos sem títulos internacionais. A equipe argentina se sagrou campeã ao triunfar na disputa dos pênaltis por 5 a 3, depois de uma vitória por 3 a 1. O goleiro Navarro comemorou por ter colocado o seu nome na história do clube.

"Esta foi uma consagração muito merecida para nós", afirmou Navarro, que elogiou o Goiás, que venceu a primeira partida da final da Copa Sul-Americana por 2 a 0, em casa, mas não resistiu ao adversário na noite de quarta-feira. "Lutamos para isto e ganhamos de um grande rival".

Com o título da Copa Sul-Americana, o Independiente passa a acumular 15 conquistas internacionais, entre elas sete da Libertadores. E a equipe lutará no próximo ano pelo seu oitavo título no torneio, já que a conquista lhe rendeu uma vaga na competição em 2011.