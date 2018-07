Independiente ganha e avança na Copa Sul-Americana

O primeiro tempo do jogo foi cheio de gols. Aos 11 minutos, o time uruguaio abriu o placar com o centroavante Rodrigo Mora. Com o gol do Defensor, o Independiente precisava de três para poder se classificar e foi isso que conseguiu em um intervalo de 13 minutos - aos 14, com Silvera; aos 18, com Fredes; e aos 27, com Cabrera.

Na segunda etapa, logo no início, a equipe do Uruguai conseguiu o segundo gol - aos três minutos, com Rodríguez - e esfriou os ânimos da torcida local, que havia provocado um atraso de 15 minutos na volta do intervalo por ter jogado um objeto na cabeça do goleiro Martín Silva, do Defensor. Precisando novamente de mais um gol, o Independiente foi todo ao ataque e fez o gol da classificação com Martínez, aos 29 minutos.

Nas quartas de final, o time argentino já sabe quem será seu adversário. É o Deportes Tolima, da Colômbia, que eliminou o Banfield, outra equipe da Argentina.