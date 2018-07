Independiente opta por manter cruzeirense Farías

"Dou como certa a permanência de Farías. Ele pegou carinho pelo Independiente, além do que ele sabe que é o camisa 9 titular e nos ajuda a buscar outro atacante. É referência para seus companheiros e é um luxo tê-lo conosco", comentou o presidente do clube argentino ao jornal local Olé.

Farías foi contratado pelo Cruzeiro no meio da temporada 2010, junto ao Porto, para ser a estrela do ataque da equipe. Mas o jogador nunca se firmou, marcando apenas oito gols em um ano e meio. Sem espaço, foi emprestado para o Independiente no começo deste ano.

Falando ao Olé, o presidente do clube também revelou que as negociações com Hernán Barcos, do Palmeiras, não foram para frente. "Conversamos com ele, mas sua saída era muito complicada do ponto de vista econômico", revelou.