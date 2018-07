Independiente perde em casa e está rebaixado na Argentina

SÃO PAULO - Pela primeira vez na história do futebol argentino, o Independiente vai disputar a segunda divisão do futebol nacional. A equipe de Avellaneda, que precisava vencer o San Lorenzo e torcer por derrotas de Argentinos Juniors e San Martín, perdeu por 1 a 0 e acabou rebaixada.

Neste sábado, mesmo jogando em casa e com o apoio de um grande público, o Independiente fez uma partida muito ruim. Nervoso em campo, o time praticamente não levou perigo à meta adversária. Para piorar, Corrêa, aos 15min da etapa final, marcou o gol que daria a vitória para o San Lorenzo e que acabaria com qualquer chance de permanência dos "rojos" na primeira divisão.

Nos outros dois jogos da tarde, o San Martín fez 2 a 0 no Estudiantes, enquanto que o Argentinos Juniors venceu o Cólon por 1 a 0. As duas equipes decidem na última rodada quem fará companhia ao Independiente na segunda divisão do próximo ano. O Unión, da cidade de Santa Fé, já estava rebaixado.

Conhecido como "Rei de Copas" por ser o clube com maior número de títulos da Libertadores da América - são sete no total - o Independiente já começou a temporada ameaçado de descenso, em função de campanhas ruins nas duas últimas temporadas. Na Argentina, o rebaixamento é definido pela médias de pontos dos três últimos campeonatos, e os 21 que colocam o time de Avellaneda em posição intermediária no Torneio Final não foram suficientes para salvar a equipe. Assim, o Boca Juniors se torna o único clube argentino a permanecer sempre na divisão de elite do futebol do país.