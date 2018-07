Independiente revela ofertas de Atlético-MG e Cruzeiro por jogadores

"Por Federico Mancuello chegou uma oferta do Atlético Mineiro, que não convenceu. De qualquer modo, na semana que vem eles podem vir ao ataque de novo", contou ao site do diário esportivo Olé o presidente de futebol amador do Independiente, Pablo Moyano, filho de Hugo Moyano, presidente do clube.

Mancuello é meio-campista, tem 26 anos, e vem jogando como titular do Independiente desde a temporada 2008/2009. Em 2011/2012 ele perdeu a posição, chegou a ser emprestado para o Belgrano, mas voltou a Avellaneda. No primeiro semestre deste ano, foi convocado para defender a Argentina em duas partidas.

Já o Cruzeiro tem interesse em contar com Matias Pisano e espera utilizar a dívida do Independiente pela compra do atacante Ernesto Farias para contratar o reforço. Pisano também joga no meio, mas é mais jovem: tem 24 anos. Antes do Independiente, jogou no Chacarita Juniors.