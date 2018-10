Independiente Santa Fe bate Deportivo Cali e avança à semifinal da Sul-Americana

Em um duelo entre clubes da Colômbia pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, o Independiente Santa Fe se deu melhor contra o Deportivo Cali e avançou às semifinais da competição. Nesta terça-feira, no estádio Deportivo Cali, na cidade de Cali, a equipe de Bogotá venceu por 2 a 1 e se garantiu após ter empatado em casa por 1 a 1 na semana passada.

A classificação do Independiente Santa Fe foi garantida ainda no primeiro tempo, de forma arrasadora. Aos 16 minutos, Wilson Morelo abriu o placar em uma cobrança de pênalti. No minuto seguinte, Diego Guastavino marcou o segundo e jogou um banho de água fria nas pretensões do Deportivo Cali, que só conseguiu diminuir na segunda etapa, aos 28, com Nicolas Benedetti.

Nas semifinais, o adversário do Independiente Santa Fe será conhecido apenas nesta quinta-feira; e pode ser mais um rival colombiano. Após vencer por 2 a 0 em casa, o Junior Barranquilla enfrentará o Defensa y Justicia com boa vantagem na Argentina. Qualquer que seja o oponente, o clube de Bogotá terá de decidir uma vaga na decisão como visitante.

Na outra chave, três clubes brasileiros entrarão em campo nesta quarta-feira. Atlético-PR e Bahia se enfrentarão em Curitiba, depois da vitória paranaense em Salvador por 1 a 0. Já o Fluminense jogará em Montevidéu, no Uruguai, contra o Nacional após empate por 1 a 1 no Rio de Janeiro.