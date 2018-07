Índia e Paquistão disputarão amistosos na Inglaterra A Federação de Futebol da Índia disse que a sua seleção nacional vai jogar uma série de três amistosos contra o Paquistão, na Inglaterra, a partida do próximo mês. Praful Fatel, presidente da federação, fez o anúncio nesta segunda-feira através de um comunicado oficial no qual ele disse que jogar com o Paquistão "é sempre especial" e que os torcedores estão "ansiosos por isso".