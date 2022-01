Indicado ao The Best, Lewandowski é eleito atleta do ano na Polônia pela 3ª vez

O atacante Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, foi eleito neste sábado o atleta do ano de 2021 pela revista esportiva polonesa Przeglad Sportowy. Esta é a terceira vez que o jogador conquista a premiação, a qual levou para casa também nos anos de 2015 e 2020. A estatueta foi recebida pelo atacante polonês um dia após o jogador de 33 anos também ser nomeado como um dos três finalistas ao prêmio The Best de 2021, da Fifa.

Lewandowski disputou o prêmio PS, como é conhecido, com Anita Wlodarczyk, que ganhou o ouro olímpico no lançamento de martelo nas Olimpíadas de Tóquio no último ano e ficou em segundo lugar no prêmio. Anita também é tetracampeã mundial e recordista mundial na modalidade.

Leia Também Borussia Dortmund busca virada emocionante e diminui diferença para líder Bayern no Alemão

Lewandowski conquista o Przeglad Sportowy pelo segundo ano consecutivo. Após atingir marcas impressionantes no ano de 2020, o atacante conseguiu superar ainda mais seus próprios feitos em 2021, tendo sido o maior artilheiro em jogos oficiais no último ano. O artilheiro também quebrou o recorde de gols de Gerd Muller como maior artilheiro em uma temporada do Campeonato Alemão, com 41 gols marcados.

Pelo Bayern de Munique em 2021, Lewandowski conquistou o Mundial de Clubes, o Campeonato Alemão e a Supercopa da Alemanha. Ao todo, o atacante marcou 56 gols e deu 11 assistências em 50 jogos no ano. Pela seleção da Polônia, foram oito gols e duas assistências em nove partidas pela Euro, Liga das Nações e Eliminatórias para a Copa.

O polonês também esteve entre os três finalistas do prêmio Bola de Ouro, que acabou ficando com o argentino Lionel Messi. Lewandowski ainda possui a chance de conquistar mais um reconhecimento exclusivo entre futebolistas pelo ano de 2021, o The Best da FIFA. A cerimônia acontece no próximo dia 17 de janeiro e Lewandowski disputará o prêmio com Messi e o egípcio Salah. Vale lembrar que o polonês é o atual vencedor do prêmio, por ter superado Messi e Cristiano Ronaldo no ano de 2020.