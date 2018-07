Indicado por Mattos, meia Moisés pode reforçar o Palmeiras

O Palmeiras pode apostar em um jogador desconhecido de boa parte da torcida para reforçar o elenco na próxima temporada. O meia Moisés, do Rijeka, da Croácia, é uma indicação de Alexandre Mattos, diretor de futebol do time alviverde, e tem conversas para acertar com a equipe alviverde. Ele tem contrato até maio de 2017 e os croatas pede 1 milhão de euros (R$ 4,2 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atleta de 27 anos.

“O Palmeiras fez uma consulta ao Rijeka e esperamos esperando para conversar com eles. O clube croata já nos avisou que só aceita negociá-lo em definitivo e como o valor não é alto e pelo que me falaram, eles aceitam até parcelar o valor, estamos confiantes”, disse o empresário do atleta, Fred Faria, em entrevista ao Estado. Uma pessoa ligada ao Palmeiras, admitiu que existe o interesse e que as conversas estão em andamento.

Moisés trabalhou com Mattos no América-MG em 2009, onde foram campeões da Série C do Brasileiro. Ele também teve passagens por Boa Esporte, Sport, Coritiba, Rioverdense, Toledo e Portuguesa, onde apareceu com destaque em 2012 e chegou a despertar interesse de grandes clubes do Brasil.

O jogador está ansioso pelo acerto. “O Moisés está super feliz e animado com a possibilidade de jogar em um time grande como o Palmeiras e que vai jogar a Libertadores. Ele saiu muito precoce do Brasil e não conseguiu jogar em um time de maior expressão”, explicou o agente do atleta, que divide com a Portuguesa e com o banco BMG os outros 50% dos direitos restantes do atleta.

Bem na equipe croata, o Moisés apareceu com destaque como meia, mas também pode atuar como segundo volante. Na Portuguesa, inclusive, ele era comparado a Hernanes, que fez história no São Paulo e hoje está na Juventus, da Itália. “Ele pode jogar como um segundo volante mesmo, mas na Croácia estava atuando mais na frente. Ele é forte, então acaba chegando bem no ataque”, explicou Faria.

Quando ainda estava na Portuguesa, ele chegou a ser oferecido ao São Paulo, mas o negócio não foi adiante. Neste ano, Santos e Atlético-PR tentaram levá-lo, mas as conversas também não evoluíram. O jogador disputou 17 partidas pelo clube croata nesta temporada e fez dois gols. Seu contrato vai até maio de 2017.

Caso se concretize o acerto, Moisés seria o quarto reforço para a próxima temporada. Já estão certos o goleiro Vagner, o zagueiro Roger Carvalho e o volante Rodrigo.