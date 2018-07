Índice aponta Sergio Ramos o melhor jogador da Copa das Confederações

SÃO PAULO - Sérgio Ramos foi o melhor jogador da primeira fase da Copa das Confederações, e Fred o melhor entre os brasileiros. Se aos olhos do público os dois jogadores não chegaram a empolgar, ao menos essa é a conclusão da Fifa a partir das estatísticas oficiais do torneio.

Baseada em dados como número de chutes a gol, desarmes, troca de passes, faltas e cartões, dentre outros, a entidade está elaborando um índice com os jogadores mais efetivos da competição. E, nesse sentido, ninguém foi tão eficiente quanto Sérgio Ramos. O defensor tem 94% de acerto nos 162 passes efetuados até o momento, além de ser o jogador que mais desarmou na equipe espanhola - foram 18 retomadas de bola nas três primeiras partidas.

Na segunda colocação do ranking aparece Fred. A boa colocação do atacante brasileiro se deve sobretudo ao bom aproveitamento nas finalizações. Os dois gols diante da Itália vieram a partir de apenas três chutes - foram cinco nas três partidas da primeira fase, o que lhe dá um aproveitamento total de 40%.

Apesar de ser o artilheiro do Brasil na competição, com três gols, Neymar aparece apenas na 17.ª colocação do índice da Fifa. O atacante deu nove chutes a gol nas três primeiras partidas, mas perdeu pontos pelo aspecto disciplinar - nos três jogos, Neymar cometeu 13 faltas e levou um cartão amarelo.

Espanha e Brasil são as seleções que mais possuem jogadores dentre os Top 10, com Jordi Alba (3.º), David Villa (6.º) e Fernando Torres (7.º) pelo lado espanhol, e Marcelo (8.º), David Luiz (9.º) e Thiago Silva (10.º) entre os brasileiros. O atacante italiano Mario Balotelli, cortado nesta segunda-feira, e o uruguaio Diego Lugano, quarto e quinto colocados, completam a lista.

SELEÇÃO

Baseada nos números da primeira fase, a Fifa também elaborou a seleção do torneio até o momento. A "equipe" conta com quatro brasileiros:

GOLEIRO

Julio Cesar (BRA)

DEFESA

Jordi Alba (ESP)

Sérgio Ramos (ESP)

Diego Lugano (URU)

Marcelo (BRA)

MEIO-CAMPO

Luiz Gustavo (BRA)

Honda (JAP)

Iniesta (ESP)

Montolivo (ITA)

ATAQUE

Balotelli (ITA)

Fred (BRA)