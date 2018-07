Indignado com punição a Suárez, José Mujica xinga dirigentes da Fifa

Indignado com a punição aplicada ao atacante Luis Suárez, que mordeu o zagueiro italiano Chiellini, em jogo decisivo do grupo G que selou a classificação do Uruguai às oitavas de final da Copa do Mundo.

O presidente José Mujica acompanhou o desembarque dos jogadores em solo uruguaio após a eliminação da "Celeste" do Mundial, após derrota por 2 a 0 contra a Colômbia, no Maracanã. Enquanto recepcionava os atletas, foi perguntado por um jornalista o que havia significado o Mundial.

"Que os responsáveis da Fifa são uns velhos filhos da p..." respondeu o presidente, levando a mão à boca. O repórter ainda pergunta se deve publicar o vídeo, Mujica confirma. "Publique por mim!".

Sua esposa, a senadora Lucía Topolansky, foi questionada sobre a declaração do líder uruguaio. "Concordo com as palavras do presidente. Mujica ainda justificou. "Poderiam ter punido, mas não com sanções fascistas"