Indignado, Gattuso critica jornalistas em entrevista na Grécia

Nem mesmo a vitória por 1 a 0 do OFI Grego, no último sábado, pelo Campeonato Grego fez o técnico Gennaro Gattuso ficar mais tranquilo no cargo e menos pressionado. Ao final da partida, o ex-volante do Milan e da seleção italiana, conhecido por seu estilo duro de jogar e pavio curto com as palavras, mostrou sua indignação com os jornalistas locais. Seu time ganhou do Atrômitos.

Criticando a postura dos jornais em relação ao rendimento do seu time no torneio, o treinador italiano afirmou que as publicações são "besteiras". "OFI não é o Real Madrid nem o Barcelona. É um time pequeno, com muitos problemas. Por isso, quero que meus jogadores jogam com coragem e coração", disse o treinador, que chegou a bater na mesa para demonstrar toda a sua indignação.

Com os atrasos de salário por parte da diretoria, Gattuso admitiu que é difícil de trabalhar, mas acredita que seus jogadores estão empenhados e juntos com ele. "Eu tenho muitas dificuldades. Muitas. Trabalho de 12 a 15 horas por dia. Certas vezes, nós perdemos e algumas horas nós vencemos." Mesmo insatisfeito com a postura da imprensa e ciente dos atrasos, Gattuso afirmou que ficará até o fim com o OFI. "Nas últimas semanas, cinco ou seis presidentes me ligaram para trocar de clube. Não! Eu fico aqui. Não vou chorar por causa de dinheiro, o meu trabalho continua".