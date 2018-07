Índio diz que pode jogar mais três anos no Inter

"Me sinto um guri, por isso conseguir jogar até hoje. Tenho o pensamento de jogar mais dois ou três anos. Sou muito agradecido pelo Inter, pois aqui sempre tive todas as condições de trabalhar com qualidade", afirmou, em entrevista ao site oficial do clube.

Desde 2005, Índio já disputou 318 partidas pelo Internacional e é o zagueiro que mais vezes marcou pelo time, com 30 gols. Para ele, o vigor físico é o segredo da sua vitalidade. "Participo de todos os treinos com a mesma intensidade dos jogadores mais jovens. Não tenho histórico de lesões, o que me ajuda muito", disse.

Nos últimos anos, Índio faturou 12 títulos pelo Internacional em sete competições diferentes: Campeonato Gaúcho (2005, 2008, 2009 e 2011), Libertadores (2006 e 2010), Mundial de Clubes (2006), Recopa Sul-Americana (2007 e 2011), Dubai Cup (2008), Copa Sul-Americana (2008) e Copa Suruga Bank (2009).