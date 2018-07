Índio, do Inter, opera braço após sofrer ferimento

O zagueiro Índio, do Internacional, submeteu-se a uma cirurgia de restauração da artéria do braço direito, rompida durante um acidente, na madrugada desta segunda-feira. O jogador foi levado ao Hospital Cristo Redentor por amigos, por volta das 2 horas, com quadro de hemorragia provocada por corte.

Ao sair do hospital, com o pulso enfaixado, por volta das 10 horas, Índio não falou com a imprensa. A mulher do zagueiro, Lilian, informou ao clube que o jogador estava em casa, com amigos, quando escorregou e caiu sobre um copo, sofrendo cortes no pulso.

Índio havia sido poupado da final do segundo turno do Campeonato Gaúcho, contra o Pelotas, no domingo, para estar em suas melhores condições físicas na quinta-feira, quando o Internacional enfrenta o Deportivo Quito pela Libertadores. Agora, a participação no jogo passa a depender de novas avaliações médicas.