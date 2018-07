Índio e Guiñazu desfalcam Internacional contra São José O Internacional não vai contar com o zagueiro Índio e o volante Guiñazu na partida contra o São José, em Canoas, domingo, válida pela quarta rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Os dois jogadores estão contundidos e não foram relacionados pelo técnico Dorival Júnior para o confronto.