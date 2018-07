Índio é vetado e desfalca o Inter pela Libertadores

O Internacional ganhou um desfalque de última hora para a importante partida desta quarta-feira, contra o Emelec, em Guayaquil, pela Copa Libertadores. O zagueiro Índio, que havia se contundido no treino de segunda, ainda no Brasil, chegou a treinar em separado nesta terça, no Equador, mas acabou vetado.

Índio sofreu um entorse no joelho direito e precisará de mais tempo para se recuperar. No entanto, ele deve voltar a tempo de ficar à disposição para a decisão do próximo domingo, diante do Pelotas, pela final do segundo turno do Campeonato Gaúcho.

Sem o zagueiro, o técnico Jorge Fossati deve escalar o uruguaio Sorondo em seu lugar, formando a dupla de zaga com Bolívar. Assim, o Inter deve ter a seguinte formação: Pato Abbondanzieri; Nei, Sorondo, Bolívar e Kleber; Sandro, Guiñazu, Giuliano e D''Alessandro; Walter e Alecsandro.

Em Guayaquil, o Inter precisa da vitória para voltar à liderança do Grupo 5. Isso porque o Deportivo Quito venceu o Cerro nesta terça e assumiu a ponta da chave. Além disso, caso não vença no Equador, o time gaúcho só poderia garantir vaga nas oitavas de final com um triunfo no último jogo da fase de grupos, contra o Deportivo, em casa.