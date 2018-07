Índio garante não temer concorrência no Internacional No Internacional desde 2005, Índio é um dos jogadores mais experiente do elenco e já viu vários zagueiros passarem pelo clube nesse período. Com o futuro de Bolívar indefinido e a possibilidade da equipe contratar um defensor, o veterano, de 36 anos, não teme a concorrência e espera ser escolhido pelo técnico Dorival Júnior para ser titular em 2012.