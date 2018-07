Índio, Kleber e Gabriel treinam e devem voltar ao Inter contra o Vitória

Porto Alegre - Depois de o Internacional ter sido derrotado pelo Santos por 2 a 1, na noite desta terça-feira, em Novo Hamburgo, o grupo de jogadores do time gaúcho já se reapresentou ao técnico Dunga na manhã desta quarta. Eles fizeram o único treino de preparação para o duelo contra o Vitória, nesta quinta, novamente em casa, às 19h30, pelo Campeonato Brasileiro. E a atividade indicou que o técnico Dunga deverá ganhar três novos atletas à disposição.

O zagueiro Índio e os laterais Gabriel e Kleber, que não puderam jogar contra o Santos, treinaram normalmente e mostraram que estão prontos para retornar. Entre eles, Gabriel voltará ao time após cumprir suspensão, enquanto Kleber deverá assumir a vaga aberta por Fabrício, expulso diante da equipe santista. Já Índio, que foi preservado da partida desta terça por causa do risco de lesão provocado pela sequência de jogos, tem boa chance de voltar a formar dupla de zaga com Juan.

Já os titulares que atuaram diante do Santos realizaram apenas uma atividade leve na manhã desta quarta-feira. Eles correram no gramado do CT do Parque Gigante e depois fizeram um trabalho regenerativo visando a partida desta quinta.

Com a derrota para o Santos, o Inter estacionou nos 30 pontos e na sexta posição do Campeonato Brasileiro. O time tem a mesma pontuação do Corinthians, quinto colocado, que voltará a atuar nesta quarta-feira, contra o Botafogo, no Maracanã, na abertura do returno da competição.