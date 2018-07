Índio participa de jogo-treino e deve voltar no Gre-Nal

Índio não atua desde o dia 17 de julho, quando o Inter empatou por 1 a 1 com o América Mineiro em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil. Recuperado de dores musculares, ele deve voltar a formar a dupla de zaga do time com Juan no Gre-Nal do próximo domingo.

O jogo-treino do Sub-23 do Inter contra o São José terminou empatado por 1 a 1, com Rodrigo Dourado marcando para o time colorado. Além de Índio, outra atração da atividade foi o meia Otávio, em fase final de recuperação de uma lesão muscular.

O atacante Leandro Damião, que foi poupado na derrota por 3 a 0 para o Náutico, apenas correu em volta do gramado, ao lado de Alan, Ygor e Raphinha, do CT do Parque Gigante nesta terça. A expectativa da comissão técnica é de que Damião tenha condições de enfrentar o Grêmio.

Na vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 18 pontos, o Inter não entra em campo neste meio de semana em razão do adiamento da partida contra o Santos, que está na Espanha para enfrentar o Barcelona pelo Troféu Joan Gamper, um torneio amistoso. Assim, o time tem a semana inteira de preparação para o clássico.