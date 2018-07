Índio precisará passar por nova cirurgia no Inter O Inter anunciou que o zagueiro Índio precisará passar por outra cirurgia na mão direita, na manhã desta quarta-feira, para poder reparar a lesão sofrida no local. O jogador de 35 anos teve um acidente doméstico no último domingo, quando sofreu um corte profundo no antebraço, e já tinha feito uma operação de emergência ao receber o primeiro atendimento.