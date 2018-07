Índio se contunde e pode desfalcar Inter na Libertadores

O Internacional sofreu uma baixa no seu último treinamento antes da viagem ao Equador, onde vai enfrentar o Emelec, na quarta-feira, em Guayaquil, pela Libertadores. O zagueiro Índio se contundiu durante a atividade e preocupa o técnico Jorge Fossati.

Índio sofreu uma lesão no joelho direito e já foi examinado pelo médico Guilherme Caputo. "Ele sofreu uma pequena entorse no joelho e precisará ser reavaliado antes da partida. O atleta já iniciou o tratamento intensivo", explicou.

Apesar do problema, Índio vai viajar com o grupo do Internacional para o Equador. Ele realizará tratamento intensivo nos próximos dias e será substituído por Sorondo, caso seja vetado pelo departamento médico.

Entre os atletas inscritos para a Libertadores, apenas o lateral Bruno Silva e o volante Wilson Mathias não foram relacionados por Fossati para o duelo com o Emelec.

Confira a lista completa:

Goleiros: Pato Abbondanzieri, Lauro e Muriel.

Zagueiros: Bolívar, Sorondo, Fabiano Eller, Índio e Juan.

Laterais: Nei e Kleber.

Volantes: Guiñazu, Sandro e Wilson.

Meias: D'Alessandro, Andrezinho e Giuliano.

Atacantes: Walter, Alecsandro, Edu, Taison, Leandro Damião e Kléber Pereira.