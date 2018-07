Índio segue como dúvida, mas viaja com o Internacional

PORTO ALEGRE - O zagueiro Índio pode desfalcar o Internacional na sua estreia no Campeonato Brasileiro. O defensor sofre com dores musculares e segue sendo dúvida para o duelo com o Santos, sábado, na Vila Belmiro, mas foi relacionado pelo técnico Paulo Roberto Falcão para o duelo. Caso seja vetado pelo departamento médico, ele deverá ser substituído por Rodrigo Moledo.

Companheiro de zaga de Índio, Bolívar garantiu a sua continuidade no Internacional ao acertar a renovação do seu contrato, que já foi registrado na CBF, até o final de 2013. O atual vínculo do zagueiro se encerrava apenas em 2012, mas o jogador despertava o interesse de outros clubes, como o Santos, adversário de sábado do time gaúcho.

Além da dúvida sobre Índio, Falcão sofre com os desfalques por lesões. Andrezinho ficará afastado dos gramados por três a quatro semanas por conta de uma fissura na fíbula da perna esquerda, enquanto D''Alessandro e Nei reclamam de dores desde a final do Campeonato Gaúcho e foram vetados. Rafael Sobis e Rodrigo, em fase final de recuperação de lesões, também não foram relacionados.

Já o meia-atacante Zé Roberto teve suspensão imposta por expulsão em 2010, quando defendia o Vasco, revertida em cestas básicas pelo departamento jurídico do Internacional e poderá encarar o Santos. Assim, a equipe gaúcha deve entrar em campo com: Renan; Daniel, Bolívar, Índio (Rodrigo Moledo) e Kleber; Bolatti, Guiñazu, Tinga e Oscar; Zé Roberto e Leandro Damião.

O Internacional deve ter uma novidade no banco de reservas, já que o lateral-esquerdo Fabrício, contratado em abril após passagem pela Portuguesa, foi relacionado pela primeira vez por Falcão.

Confira a lista de jogadores do clube gaúcho que viajam para o duelo com o Santos:

Goleiros: Renan e Lauro.

Zagueiros: Bolívar, Índio, Juan e Rodrigo Moledo.

Laterais: Daniel, Kleber e Fabrício.

Volantes: Guiñazu, Mario Bolatti, Wilson Matias e Glaydson.

Meias: Oscar, Zé Roberto Tinga e Ricardo Goulart.

Atacantes: Leandro Damião e Cavenaghi.