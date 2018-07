Índio treina e deve defender o Inter na final de domingo

"Ele demonstrou boa evolução no seu tratamento. Hoje fez exercícios fortes, o que representa uma grande melhora no entorse. Mas pelo o que eu conheço dele, estará na final contra o Pelotas", afirmou o médico do clube, Luiz Crescente.

Índio, que foi poupado também do jogo com o Emelec na quarta, participou dos trabalhos físicos e do rachão, que contou ainda com Andrezinho, Taison e Edu. Os três jogadores não atuaram durante os 90 minutos da partida da Copa Libertadores. Os demais atletas fizeram um treino regenerativo, após a chegada da delegação.

REFORÇOS - Recém-chegado ao clube, o zagueiro Ronaldo Conceição fez um trabalho especial de preparação física nesta quinta. Ele só deverá treinar com bola juntos aos demais jogadores daqui a dez dias. "Isso é normal no Inter. Todo jogador que chega aqui passa por este trabalho. O Ronaldo está bem e ficará pronto para jogar", explicou o preparador Élio Carravetta. O atacante Everton, por sua vez, fez seu primeiro treinamento com bola junto dos demais jogadores.