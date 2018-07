Índio treina em separado, e não deve enfrentar o Pelotas

Índio não treinou com os demais jogadores, ao contrário de quinta, e fez apenas um trabalho de fisioterapia para tratar uma entorse no joelho, sofrida no início da semana. Ele ainda será reavaliado no sábado, mas tem poucas chances de ser relacionado para a partida.

Enquanto Índio fazia fisioterapia, os outros atletas participaram de um mini-coletivo, em campo reduzido, com os portões fechados. O técnico Jorge Fossati utilizou a atividade para começar a delinear o time que vai entrar em campo no domingo, já que deverá poupar alguns titulares, visando a Copa Libertadores. Na quinta, o Inter enfrentará o Deportivo Quito, no Beira-Rio, em busca da classificação para as oitavas de final.

Se vencer o Pelotas no domingo, o Inter terá outro jogo decisivo no próximo final de semana, diante do rival Grêmio, no primeiro duelo da finalíssima do estadual. No entanto, o zagueiro Bolívar acredita que o time terá dificuldade para superar o Pelotas, no domingo, e chegar ao título do segundo turno.

"O adversário tem muitos jogadores experientes e de qualidade que não vão sentir a pressão do Beira-Rio. Vamos ter que impor o nosso ritmo desde o princípio para buscar o resultado. Vai ser um grande jogo", avaliou.