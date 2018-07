Índio volta aos treinos e deve reforçar Inter na quarta

Índio foi poupado do duelo com o Flamengo por causa de dores musculares. Porém, como participou do treinamento técnico com os reservas nesta manhã, no CT do Parque Gigante, ele deve ser liberado para enfrentar o São Paulo, na quarta, no Morumbi, em partida antecipada da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em caso de triunfo, o Inter assume a liderança do torneio.

Nesta manhã, os jogadores que não atuaram por 90 minutos na vitória sobre o Flamengo fizeram um trabalho de dois toques, dirigido pelo técnico Dunga. Já os titulares ficaram dentro do vestiário e realizaram exercícios na academia. O elenco do Inter volta a treinar às 9 horas desta terça no CT do Parque Gigante.