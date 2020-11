Indireta? Zagueiro do Fortaleza posta texto sobre 'valor da palavra'

O zagueiro colombiano Juan Quintero parece ter sido um dos atletas que sentiu a saída de Rogério Ceni do Fortaleza. Um mês após dizer que pretendia seguir no clube ao menos até o final da temporada, o técnico pediu demissão e foi para o Flamengo.

O jogador postou um texto em uma rede social que alguns torcedores entenderam como uma indireta a Ceni. Ao longo de uma foto do filho recém-nascido, Quintero destacou ter aprendido sobre o 'valor da palavra'.

Leia Também Rogério Ceni revela pedido de 'benção' a Zico antes de assumir o Flamengo

"Eu me vejo no seu rosto, meu filho, e em seu caráter! E uma das coisas que vou te ensinar é ser um homem de verdade, e (mostrar) que sua palavra vale mais do que um papel com uma assinatura, porque eu fui ensinado por seu avô quando criança", escreveu o jogador.

No início de 2020, Quintero afirmou que recusou propostas de outros clubes justamente pelo fato de Ceni demonstrar interesse em permanecer por um longo período no Fortaleza. A torcida do clube nordestino também demonstrou tristeza com a saída do técnico no meio da temporada.

Ceni deixa o Fortaleza na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos. No clube nordestino, o ex-goleiro foi campeão da série B, da Copa do Nordeste e duas vezes campeão cearense.