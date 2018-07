Na seleção, Ricardo Oliveira enaltece momento do Santos

Após a vitória do Santos contra o Fluminense, o atacante Ricardo Oliveira era só sorrisos, mesmo sem ter balançado as redes na partida. O camisa 9 da equipe de Vila Belmiro se despede momentaneamente do time, para defender a seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa 2018, deixando o Alvinegro no G-4 do Campeonato Brasileiro, fato que não acontecia há 5 anos.

"Estamos fazendo uma temporada muito boa até aqui, do meu ponto de vista pode ser excelente até o final", afirmou o centroavante na saída de campo. "Individualmente a temporada está sendo excelente para mim", comemora. Com 17 gols no Campeonato Brasileiro, Ricardo Oliveira contribui e muito para a atual campanha do Santos até aqui: campeão paulista, semifinalista da Copa do Brasil e podendo terminar a rodada entre os melhores do Brasileirão.

"Depois de quatro ou cinco anos, o Santos entra no G-4, ainda que momentaneamente, de frente de uma grande equipe que é o Fluminense, ganhar de 3 x 1", disse Ricardo. A última vez que a equipe terminou uma rodada na zona de classificação para a Libertadores da América foi na 31ª rodada do Brasileirão de 2010. Nesta domingo, a equipe precisa torcer para uma derrota do Palmeiras diante da Chapecoense para manter o quarto lugar.