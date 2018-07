Com o placar em 0 x 0 aos 9 minutos do segundo tempo, os jogadores da Indonésia deixaram o gramado do estádio Bukit Jalil reclamando do comportamento da torcida.

Eles voltaram após oito minutos, mas sofreram três gols em 12 minutos e agora levam uma enorme desvantagem para o jogo de volta, em Jacarta, na quarta-feira.

(Reportagem de Amlan Chakraborty)