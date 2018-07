Nenê e Luan renovam com o Vasco e devem jogar a Série B

Do fraco elenco que foi rebaixado com o Vasco no Brasileirão do ano passado, poucos jogadores teriam espaço nos rivais. O meia Nenê e o zagueiro Luan são as exceções e, não à toa, eram especulados para sair de São Januário. Mas, nesta segunda-feira, às vésperas de viajar para a pré-temporada em Pinheiral, o clube cruzmaltino anunciou que renovou com ambos.

"As renovações contratuais vão de encontro às afirmações do presidente Eurico Miranda, de que os dois jogadores eram inegociáveis e permaneceriam em São Januário", pontuou o Vasco em seu site oficial. Nenê estava na mira do Atlético-MG, enquanto Luan foi especulado como substituto de Gil no Corinthians.

O meio-campista de 34 anos chegou ao Vasco em agosto e foi o único jogador do elenco a fazer um grande Brasileirão. Com 20 gols em nove partidas, o ex-atleta do PSG mostro que é acima da média e garantiu uma renovação por três longos anos, até 31 de dezembro de 2018.

A situação de Luan é diferente. O zagueiro, que disputou o Pan pela seleção brasileira olímpica, tem só 22 anos e é o grande trunfo do Vasco no mercado para fazer dinheiro. O jogador renovo até dezembro de 2019 e fica em São Januário por mais quatro anos.

De resto, o elenco do Vasco segue abaixo da crítica. Nesta segunda-feira o clube anunciou a lista de 33 jogadores que vão a Pinheiral, com a presença de apenas dois reforços: o lateral-direito Pikachu, de 23 anos, e o volante Marcelo Mattos, de 31. Aliás, todos os principais nomes do elenco são veteranos: o goleiro Martín Silva (32), o zagueiro Rodrigo (35), o lateral Júlio César (33), os meias Júlio dos Santos (32), Diguinho (32) e Andrezinho (32) e os atacantes Eder Luis (30) e Jorge Henrique (33).

O colombiano Riascos, emprestado pelo Cruzeiro, segue no elenco e viaja a Pinheiral. Por outro lado, o volante Guiñazu fica fora. O atacante Herrera teve o contrato rescindido, enquanto Leandrão e Yago foram emprestados para Boavista e Macaé, respectivamente. William Barbio volta após uma série de empréstimos.

CONFIRA OS RELACIONADOS:

Goleiros - Diogo Silva, Gabriel Félix, Jordi e Martín Silva;

Zagueiros - Aislan, Jomar, Kadu Fernandes, Luan, Rafael Vaz e Rodrigo;

Laterais - Alan Cardoso, Bruno Ferreira, Júlio César, Henrique, Madson e Yago Pikachu;

Volantes - Andrey, Bruno Gallo, Diguinho e Marcelo Mattos;

Meias - Andrezinho, Evander, Julio dos Santos, Mateus Pet, Matheus Índio e Nenê;

Atacantes - Caio Monteiro, Eder Luis, Jorge Henrique, Renato Kayzer, Riascos, Thalles e William Barbio.